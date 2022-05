VISITE : ATELIER DE FABRICATION DES PÂTES SEQUOIA Val-du-Maine Val-du-Maine Catégories d’évènement: Mayenne

Val-du-Maine Mayenne Val-du-Maine Rendez-vous chez Karine et Jérôme POIRIER, sur leur exploitation “Séquoia”, pour une présentation de leur atelier de fabrication de pâtes fermières : production de pâtes en direct, découverte des étapes de la transformation (champs, stockage, moulin, atelier pâtes)

Nombre de places limité, réservation obligatoire. Tous les lundis matin, découvrez l’atelier de fabrication des pâtes à la ferme Séquoia. poirierdavidjk@orange.fr +33 6 83 74 38 08 Rendez-vous chez Karine et Jérôme POIRIER, sur leur exploitation “Séquoia”, pour une présentation de leur atelier de fabrication de pâtes fermières : production de pâtes en direct, découverte des étapes de la transformation (champs, stockage, moulin, atelier pâtes)

