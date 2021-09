Méru Méru Méru, Oise Visite-atelier culinaire Méru Méru Catégories d’évènement: Méru

Méru Oise Méru 25 25 En lien avec l’exposition Coquillages, de la science au kitsch, le Musée de la Nacre et de la Tabletterie vous propose un atelier culinaire autour des crustacés animé par Sandra Launay, formatrice culinaire. Après une découverte de l’exposition, apprenez la technique de la tempura en réalisant des beignets de crevettes et de courgettes croustillants et savoureux. 25€/personne, sur inscription à resevation@musee-nacre.fr

reservation@musee-nacre.fr +33 3 44 22 61 74 https://musee-nacre.fr/

Musée de la Nacre et de la Tabletterie

