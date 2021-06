Chambéry Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry, Savoie Visite- atelier « Crée ton jardin ! » aux Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau Chambéry Catégories d’évènement: Chambéry

Les Charmettes, maison de Jean-Jacques Rousseau, le samedi 18 septembre à 16:00

Jardin ordonné ou jardin sauvage, à toi de choisir en t’inspirant du site ou en laissant libre cours à ton imagination !

Places limitées, sur réservation

Après une balade au cœur du jardin à la Française, du verger et de la vigne, deviens le créateur de ton propre jardin. Les Charmettes,maison de Jean-Jacques Rousseau 890, chemin des Charmettes, 73000 Chambéry, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes Chambéry Savoie

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:30:00

