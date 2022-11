Visite-atelier : crée ton électroaimant

2022-11-13 – 2022-11-13 EUR Cet atelier a été conçu tout spécialement pour les enfants de 7 à 12 ans pour comprendre le fonctionnement de cette technologie qui se cache derrière les moteurs électriques, les hauts-parleurs par exemple. On commence tout d’abord par une découverte de l’histoire de l’électricité à travers d’objets de la collection du musée. Puis vous êtes invités à fabriquer un électroaimant que vous pourrez ensuite emporter chez vous. dernière mise à jour : 2022-11-08 par

