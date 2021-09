Visite atelier chaussures fait main Atelier La Botte Gardiane, 18 septembre 2021, Aigues-Vives.

Visite atelier chaussures fait main

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Atelier La Botte Gardiane

La Botte Gardiane vous ouvre les portes de son atelier à Aigues-Vives et vous dévoile ses secrets de fabrication. Aujourd’hui encore, tous nos produits sont fabriqués à la main, avec le même savoir-faire depuis 1958. Accompagné-e-s d’un guide, vous pourrez parcourir notre atelier et découvrir le savoir-faire unique de nos artisans ! De la coupe au bichonnage, vous observerez plus de 100 opérations permettant de réaliser nos chaussures. Savoir-faire & authenticité au rendez-vous ! Durée de la visite : environ 45 mn Début des visites en présence des artisans : Samedi 18/09 : 09-10h-11h-12h-13h-14h-15h-16h-17h Début des visites (artisans non présents) : Dimanche 19/09 : 11h-12h-13h-14h-15h-16h-17h Horaires de la boutique : Samedi 18/09 : de 10h à 19h Dimanche 19/09 : de 11h à 18h30

Visites gratuites, inscription obligatoire (15 pers. par groupe), pass sanitaire et port du masque obligatoire

La Botte Gardiane vous ouvre les portes de son atelier à Aigues-Vives. Venez découvrir comment nos artisans confectionnent à la main notre collection de chaussures et maroquinerie.

Atelier La Botte Gardiane ZA Lallemande, 30670 Aigues-Vives Aigues-Vives Gard



