Visite Atelier Château d’Assier ? Recyclage Réussi !

Visite Atelier Château d’Assier ? Recyclage Réussi !, 3 août 2022, . Visite Atelier Château d’Assier ? Recyclage Réussi !

2022-08-03 – 2022-08-03 Le château Renaissance d’Assier a été démantelé à la veille de la Révolution. Parcours le village à la recherche de ses vestiges disséminés ! Tu trouveras de nombreux indices sur ton itinéraire ; ils te permettront de reconstituer le décor de ce grand monument.

Parents indispensables ! Les enfants à partir de 5 ans peuvent être accueillis. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme de Figeac et du Château d’Assier Château d’Assier dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville