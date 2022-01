Visite atelier: « Charmeurs de serpents ! » Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Le Puy-en-Velay Haute-Loire EUR 5 5 Avec l’artiste sculpteure Lucie Delmas

Comme Niki de Saint Phalle, transforme tes peurs, dompte et apprivoise cet animal en fabriquant un serpent à la manière de cette artiste qui en a fait un de ses motifs favoris !

Inscription obligatoire patrimoine.accueil@lepuyenvelay.fr +33 4 71 06 62 40 http://www.musee.patrimoine.lepuyenvelay.fr/ Musée Crozatier 2 Rue Antoine Martin Le Puy-en-Velay

