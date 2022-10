Visite-atelier « Chair de poule » Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistre

Visite-atelier « Chair de poule » Carhaix-Plouguer, 29 octobre 2022, Carhaix-Plouguer. Visite-atelier « Chair de poule »

5, rue du Docteur Menguy Centre d’Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistre Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy

2022-10-29 – 2022-10-29

Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy

Carhaix-Plouguer

Finistre Découvrez la visite-atelier « Chair de poule » : maisons hantées, fantômes, sorcières, magie noire, malédictions…

Les Romains avaient eux aussi des superstitions. Partez à la découverte leurs peurs et de leurs croyances. Découvrez les gestes, rituels et objets pour vous en prémunir et fabriquez votre amulette pour protéger votre foyer du mauvais oeil. Visite en extérieur suivie d’un atelier, adapté aux enfants (7 ans et +)

Durée totale : 1h30

Réservation recommandée. accueil.vorgium@poher.bzh +33 2 98 17 53 07 https://www.vorgium.bzh/ Centre d’Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-10-18 par

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistre Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Carhaix-Plouguer Finistre Centre d'Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Ville Carhaix-Plouguer lieuville Centre d'Interprétation Vorgium 5, rue du Docteur Menguy Carhaix-Plouguer Departement Finistre

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Visite-atelier « Chair de poule » Carhaix-Plouguer 2022-10-29 was last modified: by Visite-atelier « Chair de poule » Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 29 octobre 2022 5 Carhaix-Plouguer Finistre rue du Docteur Menguy Centre d'Interprétation Vorgium Carhaix-Plouguer Finistre

Carhaix-Plouguer Finistre