Vallauris Musée Magnelli,musée de la Céramique Alpes-Maritimes, Vallauris Visite-atelier céramique pour les familles Musée Magnelli,musée de la Céramique Vallauris Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Vallauris

Visite-atelier céramique pour les familles Musée Magnelli,musée de la Céramique, 19 septembre 2021, Vallauris. Visite-atelier céramique pour les familles

Musée Magnelli, musée de la Céramique, le dimanche 19 septembre à 15:00

Les enfants et leurs parents, découvriront les céramiques des années 1950 de la ville aux 100 potiers. Nous observerons plus particulièrement les poteries animalières puis, les enfants ainsi que leurs parents s’ils le souhaitent, créeront leur propre animal à partir d’argile fraîche. Sur présentation d’un Pass sanitaire valide à partir de 18 ans / respect des gestes barrières / port du masque obligatoire à partir de 11 ans, fortement conseillé à partir de 6 ans.

Réservation fortement conseillée, nombre de places limité

Visite-atelier céramique autour de l’exposition Vallauris la ville atelier, 1938-1962 pour les familles Musée Magnelli,musée de la Céramique Place de la Libération 06220 Vallauris Vallauris Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Vallauris Autres Lieu Musée Magnelli,musée de la Céramique Adresse Place de la Libération 06220 Vallauris Ville Vallauris lieuville Musée Magnelli,musée de la Céramique Vallauris