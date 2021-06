Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre Haute-Garonne, Montesquieu-Volvestre VISITE ATELIER CÉRAMIQUE Montesquieu-Volvestre Montesquieu-Volvestre Catégories d’évènement: Haute-Garonne

VISITE ATELIER CÉRAMIQUE Montesquieu-Volvestre, 6 juillet 2021-6 juillet 2021, Montesquieu-Volvestre. VISITE ATELIER CÉRAMIQUE 2021-07-06 – 2021-07-06 ATELIER CERAMIQUE 3, rue de la Chutère

Sandrine partagera avec vous son amour pour la création à travers l'argile et la technique de cuisson du Raku (technique ancestrale japonaise) aux effets uniques. « Découvrez l'univers céramique de Sandrine Suères inspiré par le voyage, la nature, la féminité, les couleurs… » sueresceramik@yahoo.fr http://sueresceramik.canalblog.com/

ATELIER CERAMIQUE 3, rue de la Chutère Montesquieu-Volvestre