Visite-atelier « Céramique en famille » Musée archéologique Grézac Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Grézac

Visite-atelier « Céramique en famille » Musée archéologique, 14 mai 2022, Grézac. Visite-atelier « Céramique en famille »

Musée archéologique, le samedi 14 mai à 15:30 Jauge public limitée

Découverte ludique de la nouvelle exposition permanente du musée suivie d’un atelier créatif à l’argile. Atelier suivi d’un goûter. Musée archéologique Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Grézac Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T15:30:00 2022-05-14T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Charente-Maritime, Grézac Autres Lieu Musée archéologique Adresse Esplanade André Malraux, 17100 Saintes, Charente Maritime, Nouvelle-Aquitaine, France Ville Grézac lieuville Musée archéologique Grézac Departement Charente-Maritime

Musée archéologique Grézac Charente-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grezac/

Visite-atelier « Céramique en famille » Musée archéologique 2022-05-14 was last modified: by Visite-atelier « Céramique en famille » Musée archéologique Musée archéologique 14 mai 2022 Grézac Musée archéologique Grézac

Grézac Charente-Maritime