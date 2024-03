Visite atelier « Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège » Castelnaud-la-Chapelle, dimanche 31 mars 2024.

Visite atelier « Bâtisseurs de châteaux et de machines de siège » Castelnaud-la-Chapelle Dordogne

Comment et qui bâtissait les châteaux forts et les engins de guerre ? Quelles unités de mesures utilisaient-ils ? Et la corde à 13 noeuds, a-t-elle vraiment existé ?

Cette visite immersive, menée par un guide costumé, est ponctuée de démonstrations, à la découverte des savoir-faire

Visite suivie d’un atelier qui met en pratique l’utilisation des outils de traçage des bâtisseurs du Moyen Âge.

À faire en famille !

Du samedi 30 mars au lundi 1er avril

À 10h30 et 15h30

Visite 30 min, suivie de l’atelier 45 min .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

le château

Castelnaud-la-Chapelle 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

