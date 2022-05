Visite atelier avec le jardinier du château du Touvet Château du Touvet Le Touvet Catégories d’évènement: Isère

Le Touvet

Visite atelier avec le jardinier du château du Touvet Château du Touvet, 5 juin 2022, Le Touvet. Visite atelier avec le jardinier du château du Touvet

Château du Touvet, le dimanche 5 juin à 11:00

Le bon usage de l’eau dans les jardins, les pratiques de taille et de soins aux végétaux, le potager….

Tarif: 5.5€ Gratuit moins de 18 ans

Savoir faire et nouvelles pratiques de jardinage au fil des saisons face au changement climatique. Château du Touvet Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Le Touvet Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-05T11:00:00 2022-06-05T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Isère, Le Touvet Autres Lieu Château du Touvet Adresse Allée du Château, 38660 Le Touvet, Isère, Auvergne-Rhône-Alpes Ville Le Touvet lieuville Château du Touvet Le Touvet Departement Isère

Château du Touvet Le Touvet Isère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-touvet/

Visite atelier avec le jardinier du château du Touvet Château du Touvet 2022-06-05 was last modified: by Visite atelier avec le jardinier du château du Touvet Château du Touvet Château du Touvet 5 juin 2022 Château du Touvet Le Touvet Le Touvet

Le Touvet Isère