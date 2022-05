Visite-atelier “Autour de l’argile” au musée Zadkine des Arques

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 Visite en deux temps :

– Visite accompagnée dans le musée.

– Atelier création d’une sculpture en matières naturelles : avec une base d’argile, des brindilles, des fleurs, etc. A partir de 6 ans.

Goûter offert.

Durée 2h. Sur réservation au 05 65 22 83 37

Jauge limitée à 8 enfants accompagnés d’un adulte chacun.

