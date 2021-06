Champagnole Musée archéologique de Champagnole Champagnole, Jura Visite-atelier autour de la muséographie Musée archéologique de Champagnole Champagnole Catégories d’évènement: Champagnole

Jura

Visite-atelier autour de la muséographie Musée archéologique de Champagnole, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Champagnole. Visite-atelier autour de la muséographie

Musée archéologique de Champagnole, le samedi 3 juillet à 20:30

Pour cette 17è édition de la Nuit Européenne des Musées, le Musée Archéologique de Champagnole a le plaisir de proposer une visite-atelier inédite et tout public (à partir de 8 ans) autour de la thématique de la muséographie. Après une visite du site, un atelier proposera la création et la mise en place d’une vitrine avec certains éléments des collections du musée. Animation encadrée par le service des publics du musée. Durée : 2h (de 20h30 à 22h30).

Gratuit. Nombre de places limité, inscription obligatoire.

Visite-atelier autour de la muséographie. Musée archéologique de Champagnole 26 rue Baronne Delort, Champagnole, Jura, Bourgogne-Franche-Comté Champagnole Jura

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T20:30:00 2021-07-03T22:30:00

Détails Catégories d’évènement: Champagnole, Jura Étiquettes évènement : Autres Lieu Musée archéologique de Champagnole Adresse 26 rue Baronne Delort, Champagnole, Jura, Bourgogne-Franche-Comté Ville Champagnole lieuville Musée archéologique de Champagnole Champagnole