2022-07-13 – 2022-07-13 Menée par la médiatrice du musée, la visite-atelier offre un temps de découverte des œuvres, suivi d'un temps de création artistique pour les familles. La présence d'un adulte est obligatoire. L'atelier proposé portera sur le thème des formes et des couleurs. Après avoir observé les formes et les couleurs utilisées par les artistes dans leurs œuvres, chacun pourra composer sa propre création grâce au matériel mis à disposition.

