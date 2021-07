VISITE & ATELIER AU CUBE Le Cube, 1 septembre 2021, Issy-les-Moulineaux.

VISITE & ATELIER AU CUBE

du mercredi 1 septembre au mercredi 29 juin 2022 à Le Cube

UNE SORTIE GRATUITE DÉDIÉE AUX GROUPES SCOLAIRES ET AUX STRUCTURES ÉDUCATIVES ET CULTURELLES DE GRAND PARIS SEINE OUEST. Depuis 20 ans, Le Cube déploie des programmes d’éducation numérique à destination des plus jeunes. Basé à Issy-les-Moulineaux, Le Cube propose cette sortie gratuite pour tous les groupes qui souhaitent découvrir les dessous de l’art numérique ! VISITE & ATELIER AU CUBE Lors de cette visite, vous serez accompagnés par nos médiateurs pour découvrir un artiste numérique et son univers lors d’une visite thématique, avant de tester ses techniques durant un atelier créatif. 3 formules “Technologie & Artiste” sont au choix : -Vidéo Mapping & Pixel Noir d’Antoine Schmitt -Conductivité & Waterlight Graffiti d’Antonin Fourneau -Conception de jeu vidéo & Game Factory (exposition de jeux vidéo indépendants) Durée : 2h Nombre de participants : 30 max Ce dispositif est gratuit et disponible sur réservation. Plus d’information : 01 58 88 3000 / [contact@lecube.com](mailto:contact@lecube.com)

Le Cube 20 cours Saint-Vincent, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-01T10:00:00 2021-09-01T12:00:00;2021-09-01T14:00:00 2021-09-01T16:00:00;2021-09-02T10:00:00 2021-09-02T12:00:00;2021-09-02T14:00:00 2021-09-02T16:00:00;2021-09-03T10:00:00 2021-09-03T12:00:00;2021-09-03T14:00:00 2021-09-03T16:00:00;2021-09-08T10:00:00 2021-09-08T12:00:00;2021-09-08T14:00:00 2021-09-08T16:00:00;2021-09-09T10:00:00 2021-09-09T12:00:00;2021-09-09T14:00:00 2021-09-09T16:00:00;2021-09-10T10:00:00 2021-09-10T12:00:00;2021-09-10T14:00:00 2021-09-10T16:00:00;2021-09-15T10:00:00 2021-09-15T12:00:00;2021-09-15T14:00:00 2021-09-15T16:00:00;2021-09-16T10:00:00 2021-09-16T12:00:00;2021-09-16T14:00:00 2021-09-16T16:00:00;2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T12:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T16:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T12:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T16:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T12:00:00;2021-09-24T14:00:00 2021-09-24T16:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T12:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T16:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T12:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T16:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T12:00:00;2021-10-01T14:00:00 2021-10-01T16:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T12:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T16:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T12:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T16:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T12:00:00;2021-10-08T14:00:00 2021-10-08T16:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T12:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T16:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T12:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T16:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T12:00:00;2021-10-15T14:00:00 2021-10-15T16:00:00;2021-10-20T10:00:00 2021-10-20T12:00:00;2021-10-20T14:00:00 2021-10-20T16:00:00;2021-10-21T10:00:00 2021-10-21T12:00:00;2021-10-21T14:00:00 2021-10-21T16:00:00;2021-10-22T10:00:00 2021-10-22T12:00:00;2021-10-22T14:00:00 2021-10-22T16:00:00;2021-10-27T10:00:00 2021-10-27T12:00:00;2021-10-27T14:00:00 2021-10-27T16:00:00;2021-10-28T10:00:00 2021-10-28T12:00:00;2021-10-28T14:00:00 2021-10-28T16:00:00;2021-10-29T10:00:00 2021-10-29T12:00:00;2021-10-29T14:00:00 2021-10-29T16:00:00;2021-11-03T10:00:00 2021-11-03T12:00:00;2021-11-03T14:00:00 2021-11-03T16:00:00;2021-11-04T10:00:00 2021-11-04T12:00:00;2021-11-04T14:00:00 2021-11-04T16:00:00;2021-11-05T10:00:00 2021-11-05T12:00:00;2021-11-05T14:00:00 2021-11-05T16:00:00;2021-11-10T10:00:00 2021-11-10T12:00:00;2021-11-10T14:00:00 2021-11-10T16:00:00;2021-11-11T10:00:00 2021-11-11T12:00:00;2021-11-11T14:00:00 2021-11-11T16:00:00;2021-11-12T10:00:00 2021-11-12T12:00:00;2021-11-12T14:00:00 2021-11-12T16:00:00;2021-11-17T10:00:00 2021-11-17T12:00:00;2021-11-17T14:00:00 2021-11-17T16:00:00;2021-11-18T10:00:00 2021-11-18T12:00:00;2021-11-18T14:00:00 2021-11-18T16:00:00;2021-11-19T10:00:00 2021-11-19T12:00:00;2021-11-19T14:00:00 2021-11-19T16:00:00;2021-11-24T10:00:00 2021-11-24T12:00:00;2021-11-24T14:00:00 2021-11-24T16:00:00;2021-11-25T10:00:00 2021-11-25T12:00:00;2021-11-25T14:00:00 2021-11-25T16:00:00;2021-11-26T10:00:00 2021-11-26T12:00:00;2021-11-26T14:00:00 2021-11-26T16:00:00;2021-12-01T10:00:00 2021-12-01T12:00:00;2021-12-01T14:00:00 2021-12-01T16:00:00;2021-12-02T10:00:00 2021-12-02T12:00:00;2021-12-02T14:00:00 2021-12-02T16:00:00;2021-12-03T10:00:00 2021-12-03T12:00:00;2021-12-03T14:00:00 2021-12-03T16:00:00;2021-12-08T10:00:00 2021-12-08T12:00:00;2021-12-08T14:00:00 2021-12-08T16:00:00;2021-12-09T10:00:00 2021-12-09T12:00:00;2021-12-09T14:00:00 2021-12-09T16:00:00;2021-12-10T10:00:00 2021-12-10T12:00:00;2021-12-10T14:00:00 2021-12-10T16:00:00;2021-12-15T10:00:00 2021-12-15T12:00:00;2021-12-15T14:00:00 2021-12-15T16:00:00;2021-12-16T10:00:00 2021-12-16T12:00:00;2021-12-16T14:00:00 2021-12-16T16:00:00;2021-12-17T10:00:00 2021-12-17T12:00:00;2021-12-17T14:00:00 2021-12-17T16:00:00;2021-12-22T10:00:00 2021-12-22T12:00:00;2021-12-22T14:00:00 2021-12-22T16:00:00;2021-12-23T10:00:00 2021-12-23T12:00:00;2021-12-23T14:00:00 2021-12-23T16:00:00;2021-12-24T10:00:00 2021-12-24T12:00:00;2021-12-24T14:00:00 2021-12-24T16:00:00;2021-12-29T10:00:00 2021-12-29T12:00:00;2021-12-29T14:00:00 2021-12-29T16:00:00;2021-12-30T10:00:00 2021-12-30T12:00:00;2021-12-30T14:00:00 2021-12-30T16:00:00;2021-12-31T10:00:00 2021-12-31T12:00:00;2021-12-31T14:00:00 2021-12-31T16:00:00;2022-01-05T10:00:00 2022-01-05T12:00:00;2022-01-05T14:00:00 2022-01-05T16:00:00;2022-01-06T10:00:00 2022-01-06T12:00:00;2022-01-06T14:00:00 2022-01-06T16:00:00;2022-01-07T10:00:00 2022-01-07T12:00:00;2022-01-07T14:00:00 2022-01-07T16:00:00;2022-01-12T10:00:00 2022-01-12T12:00:00;2022-01-12T14:00:00 2022-01-12T16:00:00;2022-01-13T10:00:00 2022-01-13T12:00:00;2022-01-13T14:00:00 2022-01-13T16:00:00;2022-01-14T10:00:00 2022-01-14T12:00:00;2022-01-14T14:00:00 2022-01-14T16:00:00;2022-01-19T10:00:00 2022-01-19T12:00:00;2022-01-19T14:00:00 2022-01-19T16:00:00;2022-01-20T10:00:00 2022-01-20T12:00:00;2022-01-20T14:00:00 2022-01-20T16:00:00;2022-01-21T10:00:00 2022-01-21T12:00:00;2022-01-21T14:00:00 2022-01-21T16:00:00;2022-01-26T10:00:00 2022-01-26T12:00:00;2022-01-26T14:00:00 2022-01-26T16:00:00;2022-01-27T10:00:00 2022-01-27T12:00:00;2022-01-27T14:00:00 2022-01-27T16:00:00;2022-01-28T10:00:00 2022-01-28T12:00:00;2022-01-28T14:00:00 2022-01-28T16:00:00;2022-02-02T10:00:00 2022-02-02T12:00:00;2022-02-02T14:00:00 2022-02-02T16:00:00;2022-02-03T10:00:00 2022-02-03T12:00:00;2022-02-03T14:00:00 2022-02-03T16:00:00;2022-02-04T10:00:00 2022-02-04T12:00:00;2022-02-04T14:00:00 2022-02-04T16:00:00;2022-02-09T10:00:00 2022-02-09T12:00:00;2022-02-09T14:00:00 2022-02-09T16:00:00;2022-02-10T10:00:00 2022-02-10T12:00:00;2022-02-10T14:00:00 2022-02-10T16:00:00;2022-02-11T10:00:00 2022-02-11T12:00:00;2022-02-11T14:00:00 2022-02-11T16:00:00;2022-02-16T10:00:00 2022-02-16T12:00:00;2022-02-16T14:00:00 2022-02-16T16:00:00;2022-02-17T10:00:00 2022-02-17T12:00:00;2022-02-17T14:00:00 2022-02-17T16:00:00;2022-02-18T10:00:00 2022-02-18T12:00:00;2022-02-18T14:00:00 2022-02-18T16:00:00;2022-02-23T10:00:00 2022-02-23T12:00:00;2022-02-23T14:00:00 2022-02-23T16:00:00;2022-02-24T10:00:00 2022-02-24T12:00:00;2022-02-24T14:00:00 2022-02-24T16:00:00;2022-02-25T10:00:00 2022-02-25T12:00:00;2022-02-25T14:00:00 2022-02-25T16:00:00;2022-03-02T10:00:00 2022-03-02T12:00:00;2022-03-02T14:00:00 2022-03-02T16:00:00;2022-03-03T10:00:00 2022-03-03T12:00:00;2022-03-03T14:00:00 2022-03-03T16:00:00;2022-03-04T10:00:00 2022-03-04T12:00:00;2022-03-04T14:00:00 2022-03-04T16:00:00;2022-03-09T10:00:00 2022-03-09T12:00:00;2022-03-09T14:00:00 2022-03-09T16:00:00;2022-03-10T10:00:00 2022-03-10T12:00:00;2022-03-10T14:00:00 2022-03-10T16:00:00;2022-03-11T10:00:00 2022-03-11T12:00:00;2022-03-11T14:00:00 2022-03-11T16:00:00;2022-03-16T10:00:00 2022-03-16T12:00:00;2022-03-16T14:00:00 2022-03-16T16:00:00;2022-03-17T10:00:00 2022-03-17T12:00:00;2022-03-17T14:00:00 2022-03-17T16:00:00;2022-03-18T10:00:00 2022-03-18T12:00:00;2022-03-18T14:00:00 2022-03-18T16:00:00;2022-03-23T10:00:00 2022-03-23T12:00:00;2022-03-23T14:00:00 2022-03-23T16:00:00;2022-03-24T10:00:00 2022-03-24T12:00:00;2022-03-24T14:00:00 2022-03-24T16:00:00;2022-03-25T10:00:00 2022-03-25T12:00:00;2022-03-25T14:00:00 2022-03-25T16:00:00;2022-03-30T10:00:00 2022-03-30T12:00:00;2022-03-30T14:00:00 2022-03-30T16:00:00;2022-03-31T10:00:00 2022-03-31T12:00:00;2022-03-31T14:00:00 2022-03-31T16:00:00;2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T12:00:00;2022-04-01T14:00:00 2022-04-01T16:00:00;2022-04-06T10:00:00 2022-04-06T12:00:00;2022-04-06T14:00:00 2022-04-06T16:00:00;2022-04-07T10:00:00 2022-04-07T12:00:00;2022-04-07T14:00:00 2022-04-07T16:00:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T12:00:00;2022-04-08T14:00:00 2022-04-08T16:00:00;2022-04-13T10:00:00 2022-04-13T12:00:00;2022-04-13T14:00:00 2022-04-13T16:00:00;2022-04-14T10:00:00 2022-04-14T12:00:00;2022-04-14T14:00:00 2022-04-14T16:00:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T12:00:00;2022-04-15T14:00:00 2022-04-15T16:00:00;2022-04-20T10:00:00 2022-04-20T12:00:00;2022-04-20T14:00:00 2022-04-20T16:00:00;2022-04-21T10:00:00 2022-04-21T12:00:00;2022-04-21T14:00:00 2022-04-21T16:00:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T12:00:00;2022-04-22T14:00:00 2022-04-22T16:00:00;2022-04-27T10:00:00 2022-04-27T12:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T16:00:00;2022-04-28T10:00:00 2022-04-28T12:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T16:00:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T12:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T16:00:00;2022-05-04T10:00:00 2022-05-04T12:00:00;2022-05-04T14:00:00 2022-05-04T16:00:00;2022-05-05T10:00:00 2022-05-05T12:00:00;2022-05-05T14:00:00 2022-05-05T16:00:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T12:00:00;2022-05-06T14:00:00 2022-05-06T16:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T12:00:00;2022-05-11T14:00:00 2022-05-11T16:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T12:00:00;2022-05-12T14:00:00 2022-05-12T16:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T12:00:00;2022-05-13T14:00:00 2022-05-13T16:00:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T12:00:00;2022-05-18T14:00:00 2022-05-18T16:00:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T12:00:00;2022-05-19T14:00:00 2022-05-19T16:00:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T12:00:00;2022-05-20T14:00:00 2022-05-20T16:00:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T12:00:00;2022-05-25T14:00:00 2022-05-25T16:00:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T12:00:00;2022-05-26T14:00:00 2022-05-26T16:00:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T12:00:00;2022-05-27T14:00:00 2022-05-27T16:00:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T12:00:00;2022-06-01T14:00:00 2022-06-01T16:00:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T12:00:00;2022-06-02T14:00:00 2022-06-02T16:00:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T12:00:00;2022-06-03T14:00:00 2022-06-03T16:00:00;2022-06-08T10:00:00 2022-06-08T12:00:00;2022-06-08T14:00:00 2022-06-08T16:00:00;2022-06-09T10:00:00 2022-06-09T12:00:00;2022-06-09T14:00:00 2022-06-09T16:00:00;2022-06-10T10:00:00 2022-06-10T12:00:00;2022-06-10T14:00:00 2022-06-10T16:00:00;2022-06-15T10:00:00 2022-06-15T12:00:00;2022-06-15T14:00:00 2022-06-15T16:00:00;2022-06-16T10:00:00 2022-06-16T12:00:00;2022-06-16T14:00:00 2022-06-16T16:00:00;2022-06-17T10:00:00 2022-06-17T12:00:00;2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T16:00:00;2022-06-22T10:00:00 2022-06-22T12:00:00;2022-06-22T14:00:00 2022-06-22T16:00:00;2022-06-23T10:00:00 2022-06-23T12:00:00;2022-06-23T14:00:00 2022-06-23T16:00:00;2022-06-24T10:00:00 2022-06-24T12:00:00;2022-06-24T14:00:00 2022-06-24T16:00:00;2022-06-29T10:00:00 2022-06-29T12:00:00;2022-06-29T14:00:00 2022-06-29T16:00:00