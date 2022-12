Visite-atelier : A la recherche des cadeaux perdus du Père Noël Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Mulhouse

Visite-atelier : A la recherche des cadeaux perdus du Père Noël

Mulhouse, 20 décembre 2022

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

2022-12-20 14:30:00 – 2022-12-30 16:00:00

Haut-Rhin EUR Le Père Noël a perdu ses cadeaux lors de son passage en traîneau au-dessus du musée. Il a missionné le lutin général et ses petits assistants pour les retrouver… Des objets électriques sont cachés dans des paquets cadeaux dispersés dans les espaces du musée. A vos enfants de les retrouver, les manipuler pour mieux comprendre leur fonctionnement. Dans un second temps, ils sont invités à décorer une guirlande lumineuse à rapporter à la maison. De 4 ans à 10 ans et 1 adulte accompagnateur obligatoire. +33 3 89 32 48 50 Mulhouse

