Wingen-sur-Moder 67290 Wingen-sur-Moder EUR Visite Atelier pour les 7-12 ans, Les petits nez les mercredis à 10h

Après une visite du musée, plus particulièrement autour des parfums, les enfants explorent l’univers olfactif lors d’un atelier. Ils expérimentent le métier de nez en parfumerie en créant leur propre fragrance à base d’huiles essentielles. Visites-ateliers : réservation conseillée au 03 88 89 08 14

Nombre de places limité – 5€/enfant + entrée du musée Wingen-sur-Moder

