Colmar Haut-Rhin EUR L’ART, LA VIGNE ET LE VIN AU MUSEE UNTERLINDEN : UN FABULEUX PARCOURS OENOCULTUREL.

Le Musée Unterlinden abrite le célèbre et merveilleux Retable d’Issenheim mais savez-vous que vous pourrez également y découvrir l’exceptionnel mariage culturel entre l’Art, le Vin et la Vigne en Alsace ?

Le Musée Unterlinden vous propose un fabuleux parcours oenoculturel à travers les collections du Musée qui ne manquera pas de vous surprendre.

Une dégustation de vins proposée par le Domaine Marzolf sera associée à la visite guidée. Visite découverte des œuvres du Musée Unterlinden en lien avec la gastronomie et le vin.

