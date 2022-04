Visite art et nature Pont-Aven Pont-Aven Catégories d’évènement: Finistère

Pont-Aven Finistère Pont-Aven Le Musée de Pont-Aven et Bretagne Vivante vous proposent un regard croisé sur les sentiers du Bois d’Amour. Cette balade de 2h30 jusqu’à la chapelle de Trémalo mêle observation de la nature et des oeuvres inspirées par le site incontournable de la cité des peintres.

Age minimum conseillé : 10 ans. Réservation dans les bureaux d 'information touristique. museepontaven@cca.bzh +33 2 98 06 14 43 http://www.museepontaven.fr/

