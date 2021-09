Tourcoing Flocon Nord, Tourcoing Visite Art Déco au Flocon Flocon Tourcoing Catégories d’évènement: Nord

Tourcoing

Visite Art Déco au Flocon Flocon, 19 septembre 2021, Tourcoing. Visite Art Déco au Flocon

Flocon, le dimanche 19 septembre à 11:30

ART DECO AU FLOCON Le style Art Déco, né vers 1910, s’épanouit entre les deux guerres. Ce style architectural, tourné vers la modernité est caractérisé par des formes géométriques, souvent anguleuses et ordonnées. Il s’essaime dans la ville, sur des rues et des avenues dans les années 1920-1930. La rue du Flocon et surtout la rue Myron Herrick présentent une belle unité de ce style, avec de nombreux vitraux. L’architecte tourquennois Fernand Baisez, y a signé quelques maisons, avec des bow-windows reconnaissables. – Circuit commenté par Nicole Jamet, ASTECQ dimanche de 10h30 à 12h Réservation à l’Office de Tourisme à Tourcoing Rendez-vous angle rues du Flocon et Myron Herrick, Tourcoing

Réservation Office de Tourisme de Tourcoing

Avec Nicole Jamet de l’ASTECQ, découverte d’un bel ensemble Art Déco Flocon Rue du Flocon Tourcoing Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T11:30:00 2021-09-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Flocon Adresse Rue du Flocon Ville Tourcoing lieuville Flocon Tourcoing