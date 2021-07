Champs-sur-Marne Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, Seine-et-Marne Visite Art de la table – Clôture de Jardins Ouverts Château de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Catégories d’évènement: Champs-sur-Marne

Château de Champs-sur-Marne, le samedi 28 août à 14:30

### Visite Art de la table Apprenez toutes les subtilités des arts de la table, vous découvrirez comment les tables étaient dressées selon les règles de bienséance !

Réservation par e-billetterie uniquement Tarifs Adulte : 8€ 4 à 12 ans : 6€ Enfant – 4 ans : gratuit Pass sanitaire obligatoire pour les 18 ans et plus

Le 28 et 29 août, le château de Champs-sur-Marne a préparé un week-end festif où vous retrouverez des visites thématiques du parc et du château pour toute la famille! Château de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne Centre Ville Seine-et-Marne

