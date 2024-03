Visite – Arrivée de la gorge-bleue Terre de Sel Guérande, samedi 30 mars 2024.

Visite – Arrivée de la gorge-bleue A la belle saison, les migrateurs du sud arrivent dans les marais salants. Une des plus emblématiques espèces nicheuses est la gorge-bleue. La découvrir est un vrai bonheur. Visite pour les bons … 30 mars – 7 avril Terre de Sel 1 personne: 14.50, 1 personne: 8.00, Pass: 37.00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-30T09:00:00+01:00 – 2024-03-30T12:00:00+01:00

Fin : 2024-04-07T09:00:00+02:00 – 2024-04-07T12:00:00+02:00

A la belle saison, les migrateurs du sud arrivent dans les marais salants. Une des plus emblématiques espèces nicheuses est la gorge-bleue. La découvrir est un vrai bonheur.

Visite pour les bons marcheurs et enfants de + de 7 ans.

N’oubliez pas !

Pour toutes les vistes, chaussures de marche et tenue adaptée à la météo :

– bottes pour l’hiver

– chapeau, crème solaire et eau pour l’été

Terre de Sel Pradel 44350 Guerande Guérande Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 62 08 80 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.terredesel.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/visite-arrivee-de-la-gorge-bleue-guerande.html »}]

CULTURE NATURE