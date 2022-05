Visite – Argentan dans tous les sens, Nadège VIVIER – CONFIDENCES NORMANDES

Visite – Argentan dans tous les sens, Nadège VIVIER – CONFIDENCES NORMANDES, 12 juillet 2022, . Visite – Argentan dans tous les sens, Nadège VIVIER – CONFIDENCES NORMANDES

2022-07-12 – 2022-07-12 Nadège Vivier, guide conférencière a créé son entreprise Confidences Normandes en 2020. Elle aime partager sa passion pour le patrimoine à travers des visites guidées, jeux de piste historiques ou des balades contées. Native de l’Orne, elle est attachée à ce territoire et heureuse de contribuer à le faire connaître. Venez vous amuser avec le patrimoine d’Argentan. Aiguisez votre sens de l’observation sur les monuments emblématiques de la ville. A l’aide de matériel, loupe, jumelle, miroir, etc… Mettez en éveil toute votre sensibilité. Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Argentan Intercom – chapelle Saint Nicolas. Nadège Vivier, guide conférencière a créé son entreprise Confidences Normandes en 2020. Elle aime partager sa passion pour le patrimoine à travers des visites guidées, jeux de piste historiques ou des balades contées. Native de l’Orne, elle est… Nadège Vivier, guide conférencière a créé son entreprise Confidences Normandes en 2020. Elle aime partager sa passion pour le patrimoine à travers des visites guidées, jeux de piste historiques ou des balades contées. Native de l’Orne, elle est attachée à ce territoire et heureuse de contribuer à le faire connaître. Venez vous amuser avec le patrimoine d’Argentan. Aiguisez votre sens de l’observation sur les monuments emblématiques de la ville. A l’aide de matériel, loupe, jumelle, miroir, etc… Mettez en éveil toute votre sensibilité. Rendez-vous devant l’office de tourisme d’Argentan Intercom – chapelle Saint Nicolas. dernière mise à jour : 2022-05-13 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville