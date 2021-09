Visite architecture croisée : d’un Palais à l’autre Palais de Tokyo, 19 septembre 2021, Paris.

Visite architecture croisée : d’un Palais à l’autre

Palais de Tokyo, le dimanche 19 septembre à 15:00

Le Palais de Tokyo et la Cité de l’architecture et du patrimoine proposent un parcours d’un palais à l’autre, pour aller à la rencontre des architectures étonnantes de la Colline de Chaillot, héritées de l’Exposition internationale de 1937. Accompagnés par les médiateurs des deux institutions, les visiteurs pourront découvrir alternativement les abords du Palais de Tokyo et du Palais de Chaillot, en passant par le Palais d’Iéna, siège du Conseil économique, social et environnemental (CESE). _Une visite au départ de la Cité de l’architecture est également prévue simultanément, dimanche 19 septembre, à 15h._ **Un événement dans le cadre de La Colline des Arts.**

Visite sur réservation. Le nombre de participants est limité à 15 personnes.

Laissez-vous entraîner dans une visite d’un Palais à l’autre, en compagnie des médiateurs·rices culturel·le·s du Palais de Tokyo et de la Cité de l’architecture et du patrimoine.

Palais de Tokyo 13 avenue du Président-Wilson 75116 Paris



