Parc Chavat, le samedi 18 septembre à 14:00

### Visite architecturale et paysagère guidée dans les lieux phares de Podensac et prestation artistique. Comme chaque année le CAUE de Gironde invite les habitants du département à découvrir des trésors méconnus lors des JEP. Cette année, visiter sans modération, les lieux phares de Podensac : le parc Chavat, la médiathèque et les chais du célèbre apéritif Lillet. Le tout agrémenté d’une prestation artisitique.

Gratuit. Places limitées, inscriptions obligatoires.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T17:30:00

