Inspiré de l’architecture japonaise traditionnelle, le projet de Kengo Kuma met en lumière le projet pacifiste et humaniste d’Albert Kahn. Valorisant le dialogue entre le nouveau bâtiment et l’espace du jardin, la visite vous permettra d’apercevoir le futur musée.

sur inscription. Pour participer aux Journées Européennes du Patrimoine au musée départemental Albert-Kahn, la présentation du pass sanitaire est obligatoire à partir de 18 ans (Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021).

