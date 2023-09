Visite de chantier : visite d’une maison individuelle aux Farelles Visite architecturale Farelles La Fare-en-Champsaur, 7 octobre 2023, La Fare-en-Champsaur.

Visite de chantier : visite d’une maison individuelle aux Farelles Samedi 7 octobre, 10h30 Visite architecturale Farelles Sur inscription dans la limite des places disponibles auprès de Laurent Escanez : 07 60 38 04 04

Visite architecturale avec Laurent Escanez

Le projet prévoit la construction d’une maison individuelle abritant un logement sur trois niveaux avec un garage en annexe.

Le parti pris architectural s’appuie sur une volonté de proposer une relecture contemporaine de la maison traditionnelle issue de l’architecture vernaculaire, en ayant comme fil conducteur dans le processus de conception, l’ouverture de la bâtisse vers le grand paysage qu’offre la vallée du Champsaur.

On retrouve ainsi le « socle », soubassement maçonné enduit qui supporte deux niveaux plus légers en ossature bois, bardée en façade et habillée de panneaux de bois clair à l’intérieur. Cette dualité assumée dans le traitement de ces deux entités transparée dans la lecture architecturale du projet depuis l’extérieur avec les deux niveaux supérieurs très ouverts offrant beaucoup de transparence en opposition au soubassement qui évoque un sentiment de protection et de replis. Le lien visuel entre ces deux entités est assuré par le traitement de la terrasse. Cela se traduit par l’implantation de poteaux/claustras bois périphériques sur la hauteur du sous-sol qui se prolongent au niveau supérieur formant garde-corps et qui sont en mimétisme des portiques présents en pignon. Ils seront complétés par des parois vitrées renforçant l’effet d’ouverture recherché.

Visite architecturale Farelles LA FARE EN CHAMPSAUR La Fare-en-Champsaur 05500 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 07 60 38 04 04 »}] 12b Rue du Plantier – Les Farelles 05500 LA FARE EN CHAMPSAUR

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

2023-10-07T10:30:00+02:00 – 2023-10-07T12:00:00+02:00

@Laurent Escanez architecte