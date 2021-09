Pantin CN D - Centre national de la danse Pantin, Seine-Saint-Denis Visite architecturale CN D – Centre national de la danse Pantin Catégories d’évènement: Pantin

Seine-Saint-Denis

Visite architecturale CN D – Centre national de la danse, 16 octobre 2021, Pantin. Visite architecturale

CN D – Centre national de la danse, le samedi 16 octobre à 15:00

Le CN D s’inscrit dans des événements nationaux afin de faire découvrir la richesse architecturale de son bâtiment brutaliste inauguré en 1972. Les Journées nationales de l’architecture ont pour objectif de développer la connaissance architecturale du grand public. Elles proposent de dévoiler les richesses de l’architecture contemporaine remarquable partout où elle se trouve, de raconter l’histoire du bâti qui nous entoure, d’éveiller les curiosités et les sensibilités artistiques et de valoriser l’apport culturel, scientifique, technique et social de l’architecture pour le bien-être de tous. La 6e édition se déroule du 15 au 17 octobre 2021.

Entrée libre sur réservation

CN D – Centre national de la danse 1 rue Victor Hugo 93500 Pantin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T15:00:00 2021-10-16T18:00:00

