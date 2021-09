Narbonne Musée Narbo Via Aude, Narbonne Visite “Archi romain, archi contemporain !” Musée Narbo Via Narbonne Catégories d’évènement: Aude

Musée Narbo Via, le samedi 18 septembre à 11:00

Dans ce parcours, à la fois contemplatif et patrimonial, nous vous proposons des allers et retours entre l’histoire de l’architecture romaine et contemporaine. Scandée par la découverte des monuments de Narbonne à l’époque romaine et de leurs détails architecturaux, la visite vous invite à explorer en détails le bâtiment du musée, nouvel édifice remarquable de la ville moderne qui rappelle à bien des égards la splendeur passée de la cité antique.

Réservation conseillée

Musée Narbo Via 50 avenue de Gruissan, 11100 Narbonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:30:00

