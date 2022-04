Visite archi Bibliothèque Alexis de Tocqueville et Le Dôme (jeune public & famille)

2022-05-18 14:00:00 14:00:00 – 2022-05-18 15:30:00 15:30:00 Sur la presqu’île de Caen, venez découvrir la bibliothèque et le Dôme de A à Z. Posez un regard curieux sur les choix des architectes, les espaces intérieurs, les secrets de construction, les matériaux…

À partir de 6 ans, familles bienvenues.

