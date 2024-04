Visite archéologique du Breuil Rue du Breuil Bourbon-Lancy, mercredi 12 juin 2024.

La saviez-vous ? La Ville de Bourbon-Lancy organise pendant la cure thermale des visites gratuites.

Le Club Patrimoine et Archéo de Bourbon-Lancy vous présentera au musée archéologique du Breuil une collection exceptionnelle de figurines et de moules en terre blanche de l’époque gallo-romaine (Ier et IIe siècles).

Effectuées en 1984-1986 avec la participation des Amis du Dardon, des élèves du collège, des bénévoles et des archéologues, les fouilles du site du Breuil ont permis de faire de riches découvertes tant au point de vue qualitatif que quantitatif.

La toute première visite commentée de 2024 commence vendredi 5 avril prochain de 16h à 17h30. Rendez-vous sur place, au musée du Breuil (rue du Breuil). Entrée libre.

Les visites en groupe sont possibles, dans ce cas, contacter l’Office de Tourisme et du Thermalisme de Bourbon-Lancy au 03 85 89 18 27. EUR.

