Visite archéologie : « La nécropole de Saint-Vit » Musée des Beaux arts et d'archéologie, 3 juillet 2021, Besançon.

le samedi 3 juillet à Musée des Beaux arts et d’archéologie

### **Visite guidée « La nécropole de Saint-Vit »** Visite guidée des collections archéologiques provenant de la nécropole mérovingienne des Champs Traversains à Saint-Vit. Acquise en 2018, la collection nous renseigne sur la manière de vivre et de mourir en Franche-Comté entre le VIème et le VIIème siècles de notre ère. Composée d’environ 200 sépultures, cette nécropole a livré de nombreuses armes, d’éléments de parures et d’objets du quotidien, déposés dans les tombes pour rendre hommage aux défunts. À partir des vitrines du musée, venez découvrir cette riche collection prenant place entre la fin de l’Antiquité et le début du Moyen-Âge.

inscriptions sur place dans la limite des places disponibles

Musée des Beaux arts et d'archéologie, 1 Place de la Révolution, 25000 Besançon

2021-07-03T21:15:00 2021-07-03T22:15:00;2021-07-03T22:30:00 2021-07-03T23:30:00

