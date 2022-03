Visite archéo-ludique sur le site Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray

Saône-et-Loire

Visite archéo-ludique sur le site Saint-Léger-sous-Beuvray, 10 avril 2022, Saint-Léger-sous-Beuvray. Visite archéo-ludique sur le site Saint-Léger-sous-Beuvray

2022-04-10 – 2022-04-10

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire Partez en famille à la recherche de Bibracte !

Pendant 2h, explorez le site à travers des jeux et des énigmes au fil d’une histoire qui vous guidera d’un quartier à l’autre de l’ancienne ville disparue, capitale des Eduens…

Bibracte, c’est aussi un site naturel d’exception, labellisé Grand Site de France, au cœur du Parc Naturel régional du Morvan. Dès 5 ans. info@bibracte.fr +33 3 85 86 52 40 https://www.bibracte.fr/ Partez en famille à la recherche de Bibracte !

Pendant 2h, explorez le site à travers des jeux et des énigmes au fil d’une histoire qui vous guidera d’un quartier à l’autre de l’ancienne ville disparue, capitale des Eduens…

Bibracte, c’est aussi un site naturel d’exception, labellisé Grand Site de France, au cœur du Parc Naturel régional du Morvan. Dès 5 ans. Saint-Léger-sous-Beuvray

dernière mise à jour : 2021-12-14 par

Détails Catégories d’évènement: Saint-Léger-sous-Beuvray, Saône-et-Loire Autres Lieu Saint-Léger-sous-Beuvray Adresse Ville Saint-Léger-sous-Beuvray lieuville Saint-Léger-sous-Beuvray Departement Saône-et-Loire

Visite archéo-ludique sur le site Saint-Léger-sous-Beuvray 2022-04-10 was last modified: by Visite archéo-ludique sur le site Saint-Léger-sous-Beuvray Saint-Léger-sous-Beuvray 10 avril 2022 Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire

Saint-Léger-sous-Beuvray Saône-et-Loire