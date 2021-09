Brioude Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Brioude, Haute-Loire Visite Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Brioude Catégories d’évènement: Brioude

Haute-Loire

Visite Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière, 18 septembre 2021, Brioude. Visite Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière

Quelques pas dans le musée vous feront revivre cette rivière au siècle passé : batellerie, pêche du saumon, … Vous voulez jouer les biologistes ? … Entrez dans le labo, regardez bien les écailles présentées, elles vous permettront, entre autres, de connaître l’âge des poissons ! Au fil des aquariums, une découverte de près de 800 poissons représentant plus de 35 espèces différentes Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Place de la Résistance Brioude Brioude Haute-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Brioude, Haute-Loire Autres Lieu Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Adresse Place de la Résistance Brioude Ville Brioude lieuville Aquarium-Maison du Saumon et de la Rivière Brioude