Mauléon-Barousse Maison des Sources Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Visite approfondie du musée de la Maison des Sources Maison des Sources Mauléon-Barousse Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Mauléon-Barousse

Visite approfondie du musée de la Maison des Sources Maison des Sources, 18 septembre 2021, Mauléon-Barousse. Visite approfondie du musée de la Maison des Sources

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison des Sources

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Maison des Sources ouvre ses portes et propose des visites approfondies de l’écomusée pour (re)découvrir l’histoire de la vallée de la Barousse sur maquette animée en lumières et son, de ces hommes de la Préhistoire à nos jours avec la reproduction de la grotte du moulin de Troubat, au fil de l’eau. Le grand cycle de l’eau y est abordé de façon ludique et pédagogique. Profitez du parc pour pique-niquer et vous promener jusqu’au château de Bramevaque.

5€ adulte, 3€ enfant, gratuit -7ans

Visites approfondies de l’écomusée pour découvrir l’histoire de la vallée de la Barousse et ses richesses Maison des Sources 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse Hautes-Pyrénées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Mauléon-Barousse Autres Lieu Maison des Sources Adresse 65370 Mauléon-Barousse Ville Mauléon-Barousse lieuville Maison des Sources Mauléon-Barousse