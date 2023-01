Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’Évènement: Dordogne

Les Eyzies

Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies, 24 janvier 2023, Les Eyzies . Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Grotte des Combarelles Route de Sarlat Les Eyzies Dordogne Route de Sarlat Grotte des Combarelles

2023-01-24 09:55:00 – 2023-01-24

Route de Sarlat Grotte des Combarelles

Les Eyzies

Dordogne Accompagnés d’un guide, en groupe réduit (4 visiteurs maximum), vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce haut-lieu de la culture magdalénienne : ouvrez bien les yeux, la grotte et ses nombreuses gravures n’attendent que vous pour se dévoiler ! Durant cette visite privilège, certaines oeuvres vous seront exceptionnellement présentées. Adultes uniquement. Pour apprécier ces découvertes, il est préconisé d’avoir déjà eu une première approche des sites par le biais de visites commentées.

Durée : de 1h30 à 2h.

Possibilité de réservation jusqu’au dimanche précédent la visite, par mail à fontdegaume@monuments-nationaux.fr Une fois votre réservation validée, rendez-vous le jour de votre visite à 9h30 à la billetterie de la Grotte de Font de Gaume pour le paiement et le retrait des billets. Accompagnés d’un guide, en groupe réduit (4 visiteurs maximum), vous pourrez découvrir ou redécouvrir ce haut-lieu de la culture magdalénienne. Adultes uniquement. ©P.Jugie

Route de Sarlat Grotte des Combarelles Les Eyzies

dernière mise à jour : 2022-12-30 par

Détails Catégories d’Évènement: Dordogne, Les Eyzies Autres Lieu Les Eyzies Adresse Les Eyzies Dordogne Route de Sarlat Grotte des Combarelles Ville Les Eyzies lieuville Route de Sarlat Grotte des Combarelles Les Eyzies Departement Dordogne

Les Eyzies Les Eyzies Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-eyzies/

Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies 2023-01-24 was last modified: by Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies Les Eyzies 24 janvier 2023 Dordogne Grotte des Combarelles Route de Sarlat Les Eyzies Dordogne Les Eyzies

Les Eyzies Dordogne