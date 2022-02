Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies Les Eyzies Catégories d’évènement: Dordogne

Les Eyzies

Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Les Eyzies, 29 mars 2022, Les Eyzies. Visite approfondie de la Grotte des Combarelles Route de Sarlat Grotte des Combarelles Les Eyzies

2022-03-29 09:30:00 – 2022-03-29 Route de Sarlat Grotte des Combarelles

Les Eyzies Dordogne Les Eyzies Profitez de la basse saison pour devenir nos hôtes privilégiés ! Accompagnés d’un guide, en groupe réduit (4 visiteurs maximum), partez à la (re)découverte du sanctuaire paléolithique qu’est La Grotte des Combarelles. Durant ces visites privilèges, certaines oeuvres vous seront exceptionnellement dévoilées ! Adultes uniquement. Pour apprécier ces découvertes, il est préconisé d’avoir déjà eu une première approche des sites par le biais de visites commentées.

Durée : de 1h30 à 2h.

Route de Sarlat Grotte des Combarelles Les Eyzies

