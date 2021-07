Visite, apéro, concert Saint-Merd-les-Oussines Saint-Merd-les-Oussines, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Saint-Merd-les-OussinesSaint-Merd-les-Oussines.

Saint-Merd-les-Oussines A 18h sur le site des Vestiges des Cars

Gratuit sur réservation conseillée.

Quand la lumière du soleil prête des couleurs mordorées aux vestiges du site des Cars, suivez le guide, prenez un verre, un tourtou et laissez-vous emporter par le son des instruments et des chants collectés ça et là en Limousin. Au milieu des pierres antiques, les corps commencent à se mouvoir et à « far petar los pès » faire péter les pieds des danseurs de bourrée.

Événement organisé par Haute-Corrèze Communauté avec la participation de l’association du Bac des Cars, des communes de Saint-Merd-les-Oussines et Pérols-sur-Vézère, du musée d’archéologie et du patrimoine Marius Vazeilles, du Parc Naturel Ré-gional de Millevaches en Limousin et du Département de la Corrèze.

