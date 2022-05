Visite apéro au coucher de soleil, 26 mai 2022, .

Visite apéro au coucher de soleil

2022-05-26 – 2022-05-27

Vivez une soirée exclusive et mettez tous vos sens en éveil avec une dégustation de nos vins de Touraine en bord de Loire. Après une visite commentée des bords de Loire, laissez-vous emporter par une ambiance musicale et profitez d’un moment convivial pour déguster nos vins de Touraine avec vue panoramique sur la Loire et son coucher de soleil.

Vivez une soirée exclusive et mettez tous vos sens en éveil avec une dégustation de nos vins de Touraine en bord de Loire. Après une visite commentée des bords de Loire, laissez-vous emporter par une ambiance musicale et profitez d’un moment convivial pour déguster nos vins de Touraine avec vue pano

Vivez une soirée exclusive et mettez tous vos sens en éveil avec une dégustation de nos vins de Touraine en bord de Loire. Après une visite commentée des bords de Loire, laissez-vous emporter par une ambiance musicale et profitez d’un moment convivial pour déguster nos vins de Touraine avec vue panoramique sur la Loire et son coucher de soleil.

Stéphanie Cadon

dernière mise à jour : 2022-04-29 par