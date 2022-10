Visite-apéritif : mille ans d’histoire, L’Arbresle à travers les siècles L’Arbresle L'Arbresle Catégories d’évènement: L'Arbresle

2022-10-22 09:30:00 09:30:00 – 2022-10-22 12:00:00 12:00:00 L’Arbresle

Rhne L’Arbresle Rhône Auvergne-Rhône-Alpes EUR 9.8 9.8 Laissez vous guider dans le centre historique de L’Arbresle où de nombreux monuments relatent un millénaire d’histoire entre Brévenne et Turdine, de la place forte médiévale à la cité industrielle. La visite se terminera autour d’un apéritif gourmand. officedetourisme@paysdelarbresle.fr +33 4 74 01 48 87 http://www.arbresletourisme.fr/ L’Arbresle

