Visite animée « Perceval le cheval perdu un fer »

Visite animée « Perceval le cheval perdu un fer », 10 septembre 2022, . Visite animée « Perceval le cheval perdu un fer »

2022-09-10 11:15:00 11:15:00 – 2022-09-10 12:00:00 12:00:00 Une mystérieuse disparition a eu lieu à la ferme : Perceval le cheval a perdu son fer pourtant si utile !

Avec l’aide de Marie-Pierre la fermière et de Ferdinand le maréchal-ferrant, essayons de retrouver ensemble le voleur. Participez à une visite animée au cœur des collections du Musée de Normandie. Le médiateur vous racontera l’histoire de Perceval le cheval en s’appuyant sur une sélection d’œuvres et en les animant avec divers outils adaptés.

Pour les enfants accompagnés, de 3 à 7 ans. Durée : 45 minutes.

Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

Une mystérieuse disparition a eu lieu à la ferme : Perceval le cheval a perdu son fer pourtant si utile ! Avec l’aide de Marie-Pierre la fermière et de Ferdinand le maréchal-ferrant, essayons de retrouver ensemble le voleur. Participez à… Une mystérieuse disparition a eu lieu à la ferme : Perceval le cheval a perdu son fer pourtant si utile !

Avec l’aide de Marie-Pierre la fermière et de Ferdinand le maréchal-ferrant, essayons de retrouver ensemble le voleur. Participez à une visite animée au cœur des collections du Musée de Normandie. Le médiateur vous racontera l’histoire de Perceval le cheval en s’appuyant sur une sélection d’œuvres et en les animant avec divers outils adaptés.

Pour les enfants accompagnés, de 3 à 7 ans. Durée : 45 minutes.

Sur réservation : mdn-reservation@caen.fr

dernière mise à jour : 2022-05-27 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville