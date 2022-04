Visite animée : “Du grain à la farine” Plédéliac, 3 mai 2022, Plédéliac.

Visite animée : “Du grain à la farine” Plédéliac

2022-05-03 – 2022-05-03

Plédéliac Côtes d’Armor Plédéliac

Outils de travail de récolte, de battage et de transformation des céréales nourricières du monde paysan : blé, seigle, orge, avoine, blé noir etc. Visite animée autour du travail des céréales, l’alimentation de base des paysans bretons et de leurs bêtes. De fermier à meunier, il n’y a qu’un pas ! Inscription obligatoire, places limitées.

contact@ferme-dantan22.com +33 2 96 34 80 77 https://www.ferme-dantan22.com/

