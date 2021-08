Bar-le-Duc Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc, Meuse Visite animée du bâtiment et du chantier de restauration d’un théâtre Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Visite animée du bâtiment et du chantier de restauration d’un théâtre Théâtre des Bleus de Bar, 18 septembre 2021, Bar-le-Duc. Visite animée du bâtiment et du chantier de restauration d’un théâtre

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Théâtre des Bleus de Bar Gratuit. Sur inscription.

Participez aux visites animées du bâtiment et du chantier par les membres de l’Association pour la Sauvegarde du Théâtre des Bleus de Bar et relevez un défi participatif nocturne en ville haute. Théâtre des Bleus de Bar 12 avenue du château, 55000 Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-18T20:30:00 2021-09-18T22:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Théâtre des Bleus de Bar Adresse 12 avenue du château, 55000 Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Théâtre des Bleus de Bar Bar-le-Duc