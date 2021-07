Visite animée de la Maison Jacques Copeau Maison Jacques Copeau, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Pernand-Vergelesses.

Visite animée de la Maison Jacques Copeau

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Maison Jacques Copeau

Visite animée de la Maison Jacques Copeau Samedi et dimanche Durée : 1h Horaires : 11h / 14h / 16h / 17h Nombre de participants : 18 personnes maximum Animées par l’association La Maison Jacques Copeau. Nichée au cœur de Pernand, voici une maison de famille classée Monument historique, berceau dans les années 1920 d’une aventure artistique qui a marqué l’histoire de France et du village, lieu de travail d’une troupe qui a amené le théâtre dans bien des villages de la Côte : en visitant cette maison en compagnie d’artistes qui font revivre son histoire, vous découvrirez Jacques Copeau (1879-1949), un personnage hors du commun, acteur, metteur en scène, pédagogue, illustre bien au-delà de nos frontières. Aujourd’hui, cette maison est ouverte aux artistes qui viennent y créer, se former, transmettre…

Gratuit .Pour plus de renseignements et les réservations obligatoires :maisonjacquescopeau@gmail.com / 03 80 22 17 01

Venez et admirer les animations de l’association La Maison Jacques Copeau

Maison Jacques Copeau 4 rue Jacques Copeau 21420 Pernand-Vergelesses Pernand-Vergelesses Côte-d’Or



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T11:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-18T17:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T11:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00