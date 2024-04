Visite animée de la ferme pédagogique Brantôme en Périgord, vendredi 26 avril 2024.

Visite animée de la ferme pédagogique Brantôme en Périgord Dordogne

Visite de la ferme pédagogique à 10h00. La visite dure 1h30 et est adaptée à tous les âges, des bébés aux personnes âgées! Accessible aux poussettes ou personnes à mobilité réduite. Espace pique-nique ludique et toilettes sèches. Sur réservation uniquement.

Visite de la ferme pédagogique à 10h00. La visite dure 1h30 et est adaptée à tous les âges, des bébés aux personnes âgées! Accessible aux poussettes ou personnes à mobilité réduite. Espace pique-nique ludique et toilettes sèches. Sur réservation uniquement.

Tarif 8€ et gratuit pour les moins de 2 ans. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 10:00:00

fin : 2024-04-26

Domaine de La Roque

Brantôme en Périgord 24310 Dordogne Nouvelle-Aquitaine assonabe@gmail.com

L’événement Visite animée de la ferme pédagogique Brantôme en Périgord a été mis à jour le 2024-04-04 par Val de Dronne