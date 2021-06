Moncontour Le jardin d'Hildegarde Côtes-d'Armor, Moncontour Visite animée dans un jardin médiéval « Le Jardin D’Hildegarde », à Moncontour de Bretagne. Le jardin d’Hildegarde Moncontour Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Visite animée dans un jardin médiéval « Le Jardin D’Hildegarde », à Moncontour de Bretagne. Le jardin d’Hildegarde, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Moncontour. Visite animée dans un jardin médiéval « Le Jardin D’Hildegarde », à Moncontour de Bretagne.

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Le jardin d’Hildegarde Animations médiévales et visite du rempart : L’accès est limité en cas d’affluence. Les conditions climatiques conditionnent l’accès au jardin.

Venez au jardin et remontez le temps pour un moment de calme et de sérénité. Une petite balade entre les plantes médicinales et tinctoriales. Le jardin d’Hildegarde venelle du château, 22510, Moncontour-de Bretagne Moncontour Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T18:00:00

