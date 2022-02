Visite animée Animaux poétiques Château de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Difficile aujourd’hui d’imaginer qu’à la Cour de Versailles les animaux étaient omniprésents. Pourtant, ils n’ont pas disparu sans laisser de traces. Sauvages, exotiques ou domestiques, les animaux ont inspirés les meilleurs peintres du roi. Lors d’une visite basée sur l’expression corporelle et la poésie gestuelle, allez à la rencontre des animaux présents à la Cour et découvrez leur symbolique dans les décors du Château.

activité gratuité, pour les groupes (25 personnes maximum par groupe)

