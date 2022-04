[Visite animée] A la rencontre des fleurs sauvage du Morvan Saint-Brisson Saint-Brisson Catégories d’évènement: Nièvre

Saint-Brisson

[Visite animée] A la rencontre des fleurs sauvage du Morvan Saint-Brisson, 12 juillet 2022, Saint-Brisson. [Visite animée] A la rencontre des fleurs sauvage du Morvan Maison du Parc Herbularium Saint-Brisson

2022-07-12 – 2022-07-12 Maison du Parc Herbularium

Saint-Brisson Nièvre Saint-Brisson 10 EUR Balade et atelier herbier sur la flore présente à la maison du Parc : initiation à la reconnaissance des fleurs sauvages, propriétés des plantes, usages, relations avec les insectes, initiation à la réalisation d’un herbier.

Réservation obligatoire. Balade et atelier herbier sur la flore présente à la maison du Parc : initiation à la reconnaissance des fleurs sauvages, propriétés des plantes, usages, relations avec les insectes, initiation à la réalisation d’un herbier.

Réservation obligatoire. Maison du Parc Herbularium Saint-Brisson

dernière mise à jour : 2022-04-15 par

Détails Catégories d’évènement: Nièvre, Saint-Brisson Autres Lieu Saint-Brisson Adresse Maison du Parc Herbularium Ville Saint-Brisson lieuville Maison du Parc Herbularium Saint-Brisson Departement Nièvre

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brisson/

[Visite animée] A la rencontre des fleurs sauvage du Morvan Saint-Brisson 2022-07-12 was last modified: by [Visite animée] A la rencontre des fleurs sauvage du Morvan Saint-Brisson Saint-Brisson 12 juillet 2022 nièvre Saint-Brisson

Saint-Brisson Nièvre